Gamescom 2017: Das Meet & Greet mit Yu Suzuki

Ys NET hat bekanntgegeben, wann und wo ihr Yu Suzuki bei der Gamescom 2017 in Köln treffen könnt. Shenmue 3 selbst wird nur hinter verschlossenen Türen im Pressebereich präsentiert, aber Yu Suzuki selbst wird sich auch im öffentlichen Bereich die Ehre geben. Am Mittwoch habt ihr von 18:30 bis 19:30 Uhr die Chance ihn zu treffen, am Donnerstag gibt es die zweite Chance von 12:30 bis 13:30 Uhr. Dazu müsst ihr euch in Halle 9.1 am Stand B011/C010 einfinden.