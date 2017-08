Gameplay-Einblick zu Egglia: Legend of the Redcap

Seit wenigen Tagen ist Egglia: Legend of the Redcap von Mana-Designer Shinichi Kameoka und Yoko Shimomura hierzulande für Mobilgeräte erhältlich. Darauf machen DMM.com und Brownies nun mit einem weiteren neuen Gameplay-Trailer aufmerksam. An dem Spiel ist nicht nur Kameoka beteiligt. Als Executive Producer tritt Michio Okamiya in Erscheinung, der einst bei Square Enix gearbeitet hat und zu Nobuo Uematsus The Black Mages und Earthbound Papas gehört.

Die Geschichte handelt von einem Elf namens Chabo, der auf mysteriöse Weise vom Himmel fällt und in Egglia landet. Die Aufgabe des Spielers ist es, die Geheimnisse um Egglia und Chabo zu lösen. Dabei baut man auch Egglia wieder auf, beschwört Summons, bekämpft Monster und formt Allianzen mit allerhand unterschiedlichen Bewohnern der Welt.

Das Spiel kostet im AppStore und bei Google Play 10,99 Euro.