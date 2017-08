Final Fantasy Brave Exvius mit NieR-Automata-Event

Neben der Rückkehr von Ariana Grande ist ein anderes Kollaborations-Event für Final Fantasy Brave Exvius aktuell bereits in vollem Gange. Seit einigen Tagen schließen sich Einheiten aus NieR: Automata euren Gruppen in Final Fantasy Brave Exvius an. Das Event dauert noch bis zum 24. August an.

Bis zum 24. August werden Charaktere aus dem erfolgreichen Action-RPG NieR: Automata, eingeschlossen 2B, 9S, 21O und Adam, sich in Pixel-Versionen ihrer selbst verwandeln und sich den Einheiten in Final Fantasy Brave Exvius anschließen. Zusätzlich werden A2 und Eve dem Spiel für Mobilgeräte als zwei neue und weltweit exklusive Charaktere hinzugefügt. In diesem zeitlich begrenzten Event können Spieler sich Wellen an Maschinenwesen und bekannten NieR-Automata-Bossen stellen, während sie Medaillen sammeln, um diese gegen besondere Belohnungen im Spiel und Material für die Herstellung von Waffen und Rüstung einzutauschen. Darunter befindet sich auch der kultige Kopf von Emil.

Noch bis morgen können sich Spieler außerdem ein spezielles Sommer-Paket kaufen. Das Bundle für 400 Lapis enthält seltene Beschwörungskarten, einen Zauberschlüssel, Energie und einiges mehr. Final Fantasy Brave Exvius verzeichnet weltweit über 25 Millionen Downloads und ist kostenlos spielbar.