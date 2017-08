Europa-Termin und Premium-Edition zu Yakuza 6

Sega hat nicht nur den Europa-Termin zu Yakuza 6: The Song of Life angekündigt, sondern auch eine Premium Edition und eine Launch Edition für den hiesigen Markt vorgestellt. Das letzte Kapitel von Kazuma Kiryu, dem Drachen von Dojima, schlägt am 20. März 2018 in Europa für PlayStation 4 auf.

In der „After Hours Premium Edition“ sind folgende Gegenstände enthalten:

Hardcover-Artbook – Das intensive, menschliche Drama und die faszinierende Welt von Yakuza 6 werden in diesem atemberaubenden Artbook zu sehen sein. Der genaue Inhalt wird zu eimem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Zwei Bargläser (280ml) – Mit Kiryus wilder Drachentätowierung als Motiv sind diese Gläser die perfekten Behälter für nahezu jedes Getränk.

Zwei Eiswürfel-Steine – Schöner kann man seine Getränke nicht runterkühlen. Mit diesen zwei eleganten Symbolen war der Kühlvorgang nie edler.

Zwei Untersetzer – Die Yakuza weiß, wie man sich mit Klasse entspannt und solche Untersetzer sind da natürlich ein Muss. Die Tischflächen wird mit Stil geschützt, außerdem muss man nicht das „ist das mein Getränk?“-Spiel spielen – wegen der umgekehrten Farben!

Die Umverpackung – Und natürlich steckt all das in schönen Sammlerverpackung

Und dann kommt noch eine limitierte Launch-Edition dazu. Sie bietet neben dem Spiel ein Artbook und eine Aufbewahrungsbox. Packshots der beiden Editionen seht ihr unten neben einigen neuen Screenshots und einem neuen Gameplay-Trailer.