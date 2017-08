Europa-Termin und Day One Edition zu Sonic Forces

Sega nutzt die Gunst der Stunde. Nachdem Sonic Mania rege Zustimmung findet und neue wie alte Fans begeistert, schiebt man ganz fix Sonic Forces nach. Wie Sega heute bekannt gab, erscheint das neue Sonic-Spiel am 7. November in Europa für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Sega kündigte außerdem eine Day-One-Edition an, die in limitierter Stückzahl im europäischen Handel erscheinen soll. Sie beinhaltet neben dem Spiel auch vier Sonic-Forces-Artworks im Postkartenformat und zusätzlich das Sega-Atlus-Pack-Addon. Mit diesem Addon bekommen Spieler dreizehn digitale Outfits, Gegenstände und Accessoires um den eigenen Avatar, den ihr im Spiel erstellen und spielen könnt, an den Look aus fünf verschiedenen Sega- und Atlus-Games (NiGHTS, Persona 5, Jet Set Radio, Puyo Puyo und Super Monkey Ball) anzupassen.

Ihr könnt euch die Day One Edition bereits bei Amazon sichern.

Sonic Forces bietet drei „Spielstile“. Neben klassischen Platformer-Abschnitten gibt es auch die modernen 3D-Level und schließlich das bereits erwähnte Spielen mit dem eigenen Avatar. Wir haben Sonic Forces bei der Gamescom angespielt! Lest unsere Eindrücke hier.