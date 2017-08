Etrian Odyssey V: Video stellt Klasse Masurao vor

Atlus hat ein neues Video zu Etrian Odyssey V: Beyond the Myth veröffentlicht, das euch die Klasse Masurao erklärt. Diese Krieger befinden sich an der Front. Mit ihrem scharfen Schwert zerschneiden sie Monster in zwei Hälften. Die Meister dieser Klasse können mehrere Schwerter tragen. Weiterhin sind sie dazu in der Lage, seltene Gegner aus ihrem Versteck zu locken. Dadurch ist die Herausforderung im Kampf größer, aber es warten bessere Belohnungen sowie ein höherer Anteil an Erfahrungspunkten auf euch.

In Nordamerika erscheint der Dungeon Crawler am 17. Oktober für Nintendo 3DS. Ein Termin für die europäische Version wurde noch nicht bestätigt.

via Gematsu