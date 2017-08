Erster Blick auf Sumikko Gurashi für Nintendo Switch

By

Famitsu hat die ersten Bilder zu Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkoso für Nintendo Switch veröffentlicht. Es handelt sich um den neuesten Ableger der Partyspiel-Reihe. Man spielt mit bis zu vier Leuten verschiedene Minispiele, wovon 27 Arten zur Auswahl stehen. Während man auf dem Spielbrett seinem Ziel immer näher kommt, wird in jeder Runde ein solches Spiel aktiviert. Dabei sammelt man „Sumikkoins“. Mit diesen Objekten passt man die Outfits und die Räume der Sumikkos an.

In Japan soll der Titel am 7. Dezember erscheinen.

via Gematsu