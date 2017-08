Dynasty Warriors 9: Neue Details zu den Charakteren

Auf ihrer offiziellen Webseite gibt der Entwickler von Dynasty Warriors 9, Koei Tecmo, neue Informationen zum kommenden Spiel preis. Dabei dreht es sich vor allem um die Präsentation der spielbaren Charaktere, von denen neben einigen Wiederkehrern auch ein neuer dabei ist.

Xun You (gesprochen von Kenji Hamada) – Der Neuling der Dynasty-Warriors-Reihe ist ein Stratege, der Cao Cao dient. Durch seine Strategien in vielen Kriegen konnte er die Truppen Cao Caos zum Sieg führen. Zudem ist er ein Verwandter von Xun Yu.

Xiahou Yuan (gesprochen von Yasuhiko Tokuyama) – Der Cousin von Xiahou Dun. Er schloss sich Cao Cao an, als dieser auf dem Weg zur Supermacht war. Als fähiger Anführer befehligt er einen Teil der Armee von Cao Cao. Geschickt im Umgang mit Pfeil und Bogen ist er für seine schnellen Attacken bekannt. Er ist sehr gutmütig zu seinen Freunden und erbittert gegenüber seinen Feinden.

Xiaoqiao (gesprochen von Junko Shimakata) – Die Tochter von Qiao Xuan und zukünftige Frau des Zhou Yu. Zusammen mit ihrer Schwester ist sie im ganzen Land als eine der schönen „Zwei Qiaos“ bekannt. Ihr Auftreten und ihre Persönlichkeit erscheint unschuldig und leicht naiv. Es heißt, sie folgte ihrem Mann auf das Schlachtfeld aus der Laune heraus. Deswegen zeigt sie oftmals eine seltene Art des Mutes auf dem Schlachtfeld.

Daqiao (gesprochen von Junko Shimakata) – Ebenfalls die Tochter von Qiao Xuan und zukünftige Frau des Sun Ce. Sie bildet zusammen mit ihrer Schwester die „Zwei Qiaos“ und hat ihr Herz am rechten Fleck. Sie mag es nicht zu kämpfen und ist die chaotischen Zeiten satt, jedoch lernt sie sich zu verteidigen, um ihren Mann zu unterstützen.

Zhang Fei (gesprochen von Hirohiko Kakegawa) – Der geschworene Bruder von Liu Bei und Guan Yu. Als starker und grimmiger Kämpfer ist er immer für einen Kampf zu haben. Man sagt, er habe alleine eine ganze Streitkraft von Cao Cao mit einem einzigen Schrei aufgehalten. Er handelt manchmal zu voreilig und ist unbeherrscht. Durch seine Liebe zum Trinken verursacht er öfters Ärger.

Zhuge Liang (gesprochen von Masaya Onosaka) – Als klügster Kopf seiner Zeit lebt dieses Genie für Höflichkeit und den Dienst. Er tritt Liu Bei bei, um sich für die Ehre zu revanchieren, die er ihm mit drei Besuchen erwiesen hat. Mit scharfem Urteilsvermögen und unparteiischer Führung erlangt er das Vertrauen einer ganzen Nation und hilft dieser zu wachsen. Mit seiner Signaturwaffe, dem Fächer mit weißen Federn, leitet er den Verlauf der Schlacht mit seinen Strategien.

Lu Lingqi (gesprochen von Hiroko Ushida) – Die Tochter des Lu Bu ist mit einer großen Kämpfergabe gesegnet und kommt ganz nach ihrem Vater. Mit ihrem Mut steht sie an vorderster Front. Ihr starker Wille hilft ihr jegliche Hürden zu überwinden, jedoch hat sie Angst davor, alleine zu sein, aufgrund eines Ereignisses in der Vergangenheit.

Ebenfalls wurde eine Reihe neuer Screenshots zu Dynasty Warriors 9 veröffentlicht, die ihr euch in der Galerie anschauen könnt. Das Spiel erscheint in Japan für PlayStation 4, während es in Nordamerika und Europa sowohl für PS4, als auch für Xbox One und PCs erscheint. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

Via Gematsu