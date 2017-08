Dragon’s Dogma erscheint am 3. Oktober in Europa

Die Rede ist natürlich von den neuen PS4- und Xbox-One-Umsetzungen des Action-RPGs. Die digitale Veröffentlichung von Dragon’s Dogma: Dark Arisen erfolgt bereits am 3. Oktober. Auf die Handelsversion müssen Fans wegen des Feiertags hierzulande einen Tag länger warten. Die Handelsversion kostet nur 24,99 Euro.

In Dragon’s Dogma: Dark Arisen schlüpfen Spieler in die Haut des ausgewählten Erweckten und entscheiden über das Schicksal der Welt. Basierend auf einem epischen Fantasy-Setting vereint Dragon’s Dogma: Dark Arisen aufregendes und intensives Kampfgameplay mit der Möglichkeit, die riesige, detaillierte Spielwelt frei zu erkunden. Spieler wählen zwischen neun verschiedenen Klassen und stürzen sich mit drei KI-Kompagnons, den Vasallen, in ihr Abenteuer. Diese Alliierten kämpfen unabhängig, entwickeln sich an der Seite des Spielercharakters und können online etwa gegen Schätze, Tipps und mehr verliehen oder getauscht werden.