Dragon Quest XI verkauft sich besser auf PlayStation 4

In den japanischen Verkaufscharts liegt die Nintendo-3DS-Version von Dragon Quest XI in Sachen Verkaufszahlen knapp vor der Heimkonsolenfassung für PlayStation 4. Doch in diesen Charts sind die Digitalverkäufe nicht enthalten. Insgesamt liegt die PS4-Version nämlich vorn, wie Square Enix nun verraten hat.

Square Enix CEO Yosuke Matsuda hat sich folgendermaßen dazu geäußert:

Am 29. Juli haben wir Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age veröffentlicht, welches viele Kundenreaktionen und Lob zum Inhalt zur Folge hatte. Wir haben einen stärkeren Absatz bei der PlayStation-4-Version als bei der 3DS-Version, haben aber große Hoffnung, dass die Verkaufszahlen für Nintendo 3DS wachsen.

Auf die Frage hin, ob die erwartete Verkaufszahl von Dragon Quest XI erreicht werden wird, meinte Matsuda, dass man das Minimalziel erreichen würde. Ziel sei es aber natürlich, die maximal prognostizierten Verkäufe zu erreichen. Dies hinge aber vor allem davon ab, wie gut der 3DS-Ableger weiterhin über den Ladentisch geht.

via Gematsu