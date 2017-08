Dragon Quest XI über drei Millionen Mal verkauft

By

Die neue Ausgabe der japanischen Famitsu enthüllt die digitalen Verkaufszahlen von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, um die es bisher nur Rätselraten gab. Die japanischen Verkaufscharts lassen Digitalverkäufe außen vor. Die Digitalzahlen der Famitsu beziehen sich auf den Zeitraum 29. Juni bis 30. Juli – alle digitalen Augustverkäufe sind also nicht enthalten.

Demnach hat sich Dragon Quest XI auf PlayStation 4 genau 113.182 Mal digital verkaufen können, auf Nintendo 3DS weitere 62.939 Mal. Macht unter dem Strich etwa 175.000 weitere verkaufte Einheiten des Spiels, die man zu den etwa 2.931.000 verkauften Einheiten dazu rechnen kann, die bis zum 20. August physisch verkauft wurden. Damit hat Dragon Quest XI in Japan die drei Millionen Endkunden geknackt!

via Gematsu