Dragon Quest X: Demo in Dragon Quest XI zu finden

Spieler, die in der PlayStation-4-Version von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age einen „Spell of Restoration“ aktivieren, werden durch diesen Vorgang eine Demo zu Dragon Quest X freischalten. Die Demo ist vom 10. August bis zum 16. August spielbar und gestattet einen Blick auf den Beginn von Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online (Version 1). Der Download steht bereits zur Verfügung, allerdings wird ein Benutzerkonto bei Square Enix benötigt.

Dragon Quest X wird am 17. August für PlayStation 4 in Japan erscheinen.

via Gematsu