Dragon Quest X: Ankündigung der vierten Erweiterung

By

Für Dragon Quest X wurde die vierte Erweiterung angekündigt, die den Titel Dragon Quest X: 5.000 Year Journey to a Faraway Hometown Online trägt. Am 16. November wird die Erweiterung in Japan für Nintendo Switch, Nintendo Wii U, PlayStation 4 und für PCs erscheinen. Die Kosten belaufen sich auf 3.800 Yen (circa 30 Euro).

Derzeit ist es möglich, sich den Titel über den japanischen Onlinestore von Square Enix als Vorbestellung zu sichern. Käufer der Version Dragon Quest X: All-In-One Package, welche diese Edition über den Onlinestore erworben haben, bekommen einen Rabatt auf die kommende Erweiterung in der Höhe von 500 Yen.

via Gematsu