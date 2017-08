Der Japan-Termin zu Dragon Quest III für 3DS und PS4

Laut Square Enix wird Dragon Quest III: The Seeds of Salvation in Japan digital am 24. August für Nintendo 3DS und für PlayStation 4 erscheinen. Auf der offiziellen Webseite hat der Entwickler Bilder der Neuveröffentlichung des Titels geteilt. Die beiden Vorgänger, Dragon Quest und Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line, die mit dem dritten Teil die Trilogie „Loto Legend“ bilden, sind bereits für die genannten Systeme in Japan digital erhältlich. Die folgenden Aufnahmen zeigen euch die Versionen für PlayStation 4.

via Gematsu