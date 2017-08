Square Enix wird Dragon Quest I und Dragon Quest II am 10. August in Japan digital für PlayStation 4 und Nintendo 3DS veröffentlichen. Ende August wird Dragon Quest III ebenfalls für diese beiden Systeme erscheinen. Besitzer von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age erhalten das originale Dragon Quest kostenlos, indem sie Dragon Quest XI beenden und „Spell of Restoration“ aktivieren. Dieser Vorgang aktiviert den Download für das Original.

via Gematsu