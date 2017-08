Dragon Ball FighterZ: ESL-Turnier bei der Gamescom

By

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass während der Gamescom 2017 in Köln ein offizielles ESL-Turnier zum noch unveröffentlichten Dragon Ball FighterZ stattfinden wird. Das 64-Spieler-Turnier wird mit der aktuellsten Version des Spiels am Freitag, dem 25. August ab 15 Uhr auf der ESL-Bühne in Halle 9 ausgetragen. Parallel dazu gibt es einen Livestream bei Twitch.

Erlebt zum ersten Mal den kompetitiven Aspekt des neusten Dragon-Ball-Spiels und erhaltet direkt nach dem großen Finale einen exklusiven Einblick in neues Gameplay-Material! Bandai Namco Entertainment Europe ist stolz, mit dem professionellen Kommentator Damascus und dem zweifachen EVO-Champion Ryan Joseph Hart zwei erfahrene Fighting-Game-Enthusiasten als Kommentatoren für das Event zu haben. Jeder Teilnehmer gewinnt einen garantierten Zugang zur Closed Beta des Spiels am 16. und 17. September sowie andere Preise, die wir noch bekanntgeben werden!

Eine Anmeldung für das Turnier könnt ihr hier finden.