Double Dragon IV erscheint weltweit für Nintendo Switch

Der Titel Double Dragon IV, der Ende Januar für PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht wurde, wird am 7. September in Europa, Nordamerika und Japan für Nintendo Switch erscheinen. Die Spiele-Reihe nahm ihren Anfang in den Spielhallen. Später schaffte sie den Sprung auf die Konsolen von Nintendo und Sega. Der neu angekündigte Teil wird in 8-Bit-Grafik gehalten und wird ein Beat-‚em-up im Sidescrolling-Format. Die Geschichte setzt nach der Zerstörung der Schattenkrieger in Double Dragon II an.

Die Version für Nintendo Switch lässt sich über die Modi Handheld, Tabletop und Fernseher spielen. Eine offizielle Webseite von Arc System Works findet ihr im Internet.

via Gematsu