DLC-Pläne zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana in Europa

NIS America hat die DLC-Pläne für die westliche Veröffentlichung von Ys VIII: Lacrimosa of Dana bekanntgegeben. Das Action-RPG erscheint am 15. September 2017 für PlayStation 4 und PS Vita in Europa. Drei sogenannte Adol-DLCs will NIS America anbieten, die eine Woche lang kostenlos für Frühkäufer zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es einen Vorbestellerbonus für die digitale Veröffentlichung des Spiels.

Zum Inhalt gehören eine silberne Rüstung und ein Abenteureroutfit für Adol sowie eine Überlebensausrüstung, bestehend aus einem „Blade Ring II“, einer „Empty Bottle“ und zehn „Iron Ore“. Vorbesteller der digitalen PlayStation-4-Version auf PSN erhalten ein kostenloses Design, sieben Avatare basierend auf Charakteren aus Ys VIII: Lacrimosa of Dana und einen digitalen Soundtrack mit fünf Liedern.

Für beide Plattformen erscheint Ys VIII aber auch physisch im Handel.