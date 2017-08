Dissidia Final Fantasy: Jekkt tritt den Kämpfern bei

By

Der japanische YouTube-Kanal von Square Enix veröffentlichte ein Video, welches einen neuen Mitstreiter für Dissidia Final Fantasy Arcade enthüllt. Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als Blitzball-Champion Jecht – lokalisiert auch als Jekkt bekannt – aus Final Fantasy X. Jekkt ist der Auftakt zu einer Reihe von neuen Charakteren, die in den nächsten Monaten enthüllt werden sollen.

Dissidia Final Fantasy ist schon seit langer Zeit in japanischen Spielhallen spielbar und hat bereits etliche neue Charaktere und Stages spendiert bekommen. Die Playstation-4-Version des Spiels, Dissidia Final Fantasy NT, erscheint weltweit im Frühjahr 2018. Es ist anzunehmen, wenn auch noch nicht offiziell bestätigt, dass die neuen Charaktere und Stages auch in der PS4-Version zur Verfügung stehen werden, zumindest in DLC-Form.

Nachfolgend seht ihr ein Vorstellungsvideo und einen Gameplay-Trailer zu Jekkt: