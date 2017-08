Disgaea 5 Complete überschreitet 100.000 Einheiten

Der Finanzbericht von Nippon Ichi Software verkündet, dass die weltweiten Verkaufszahlen von Disgaea 5 Complete 100.000 verkaufte Einheiten überschritten haben. Dabei kann die genaue Anzahl, die in Japan verkauft wurde, nicht bestimmt werden, da der Titel nicht in die Media-Create-Zahlen gelangte. Es ist nur bekannt, dass in Japan weniger als 5.500 Exemplare innerhalb der ersten Woche nach der Veröffentlichung erworben wurden.

In Japan ist Disgaea 5 Complete am 3. Mai für Nintendo Switch erschienen, am 23. Mai in Nordamerika und am 26. Mai in Europa.

via Gematsu