Der Digi-Market in Digimon Story: Hacker’s Memory

Aus der V-Jump erfahren wir heute etwas über die Funktion „Digi-Market“, die im kommenden Ableger Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory enthalten ist. Wie es der Name vielleicht schon vermuten lässt, könnt ihr über diese Option Digimon erwerben. Das Angebot richtet sich nach dem Fortschritt, den ihr bereits in der Handlung erreicht habt.

Zudem bestätigt das Magazin die Rückkehr von Makiko Date (gesprochen von Masumi Asano) und Gorou Matayoshi (gesprochen von Masaru Ikeda). Dazu kommt die neue Figur Yuu Nogi (gesprochen von Yuko Sanpei) in das Spiel, die eine gute Freundin des Protagonisten ist. In Japan wird das Videospiel am 14. Dezember erscheinen. Die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika ist für Anfang 2018 geplant.

via Gematsu