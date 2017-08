Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen der Rezensionen der dieswöchigen Ausgabe des Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (3DS, PS4) und Yomawari: Midnight Shadows (PS4, PSV). In dieser Woche hat das Team der Famitsu einen Perfect Score verteilt. Beide Versionen von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age erhielten die höchste Punktzahl von 40 Punkten.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (PS4) – 10/10/10/10 [40/40]

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (3DS) – 10/10/10/10 [40/40]

Get Even (PS4) – 9/8/7/8 [32/40]

The Lost Child (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

The Lost Child (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Taisho Mebiusline: Teito Bibouroku Hare (PS Vita) – 8/7/8/8 [31/40]

Yomawari: Midnight Shadows (PS4) – 8/7/8/8 [31/40]

Yomawari: Midnight Shadows (PS Vita) – 8/7/8/8 [31/40]

Boost Beast (Switch) – 7/7/8/8 [30/40]

Paradox of Gemini (PS Vita) – 8/7/8/7 [30/40]

White Day: A Labyrinth Named School (PS4) – 7/6/6/8 [27/40] via Gematsu