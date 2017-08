Deutsche Verkaufscharts: Sudden Strike 4 landet Treffer

Sudden Strike 4, der neueste Titel aus dem deutschen Publisher-Hause Kalypso Media, kann in den aktuellen deutschen Verkaufscharts durchaus einen Volltreffer landen. In den PS4-Charts von GfK Entertainment landet das Taktikspiel auf einem guten dritten Platz und auch in den PC-Charts winkt am Ende die Bronzemedaille.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zeigt sich davon aber unbeeindruckt und fährt in der siebenten Woche in Folge den ersten Platz der deutschen PS4-Charts ein. Dahinter landet Final Fantasy XII: The Zodiac Age. In den PC-Charts muss sich Sudden Strike 4 hingegen Die Sims 4 und Landwirtschafts-Simulator 17 geschlagen geben.

In den Xbox-One-Charts steht Minecraft vor The Witcher 3: Wild Hunt. Neueinsteiger gibt es in den Xbox-One-Rankings nicht. Öffentliche Angaben zu den Nintendo-Switch-Charts macht Marktforscher GfK Entertainment weiterhin nicht.