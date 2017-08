Deutsche Verkaufscharts: Crash bleibt uneinholbar

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy beherrscht weiterhin die deutschen PlayStation-4-Verkaufscharts. Dank des Bundles mit PlayStation 4 Pro und der normalen Version belegt der Titel sogar die ersten beiden Plätze der PS4-Charts. Ein guter Einstieg gelingt Cities: Skylines auf Platz 3 der PS4-Charts. Das Spiel bereitet den Fans seit 2015 Freude, Xbox-One-Nutzer dürfen seit dem Frühjahr ran. Auf PlayStation 4 erschien Cities: Skylines erst jetzt.

In den Xbox-One-Charts bleibt Minecraft auf Platz 1 und The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition auf Platz 2. In den PC-Charts klettert GTA V wieder von Rang 4 auf Rang 2, Die Sims 4 beißt sich aber oben fest. Für Nintendo Switch gibt GfK Entertainment weiterhin keine öffentlichen Angaben aus.