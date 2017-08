Deutsche Verkaufscharts: Bandicoot bleibt Spitzenreiter

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy gelang das Kunststück, die sechste Woche hintereinander die deutschen PS4-Verkaufscharts anzuführen. Wie hoch die Trauben dafür hängen, zeigt ein Vergleich. Zuletzt gelang dies nämlich Horizon Zero Dawn. Final Fantasy XII: The Zodiac Age bleibt in der letzten Woche immerhin die Silbermedaille. Höchster Neueinsteiger in den PS4-Charts ist die Collector’s Edition zu Stardew Valley auf Rang 8.

In den Xbox-One-Charts punkten alte Bekannte. Minecraft landet auf Platz 1 und geht damit vor The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition ins Ziel. In den PC-Charts ist einmal mehr Die Sims 4 der meistverkaufte Titel. Der Landwirtschafts-Simulator 17 geht als Zweitplatzierter über die Ziellinie. Platzierungen für Nintendo Switch gibt Marktforscher GfK weiterhin nicht öffentlich aus.