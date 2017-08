Der Launchtrailer zu The Escapists 2

In so einer Gamescom-Woche kann ein Launchtrailer schon mal untergehen, aber da The Escapists 2 nun mal ab sofort erhältlich ist, entschieden sich Publisher Team17 und Entwickler Mouldy Toof auch für die Veröffentlichung des Launchtrailers. Das Gefängnisausbruchsspiel ist jetzt für Xbox One, PS4 und PCs erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch befindet sich noch in Entwicklung.

Der Nachfolger des beliebten Ausbruchsspiels wird erstmals auch einen „drop-in-/drop-out“-Multiplayer für bis zu vier Spieler bieten, sowohl lokal als auch online.