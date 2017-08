Der Launchtrailer zu Sonic Mania

Sonic ist zurück! Auch wenn Sonic Mania für PCs ausgebremst wurde, so ist es ab sofort zumindest für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Die PC-Version folgt am 29. August. Sonic Mania ist eine Hommage an klassische Sonic-Spiele und eine Mischung aus komplett neuen Stages und behutsam erweiterten Welten der Klassiker.

Das von Christian Whitehead, Headcannon und PagodaWest Games in Zusammenarbeit mit SEGA of America entwickelte Sonic Mania lässt die besten Elemente klassischer Sonic-Spiele hochleben und kombiniert diese mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde und einer pixelperfekten Spielphysik. Als Sonic, Tails oder Knuckles geht es durch neue Welten und angepasste Klassik-Zonen. Sonic glänzt darin mit seinem neuen Drop-Dash-Manöver, Tails kann in alter Manier durch Stages fliegen und Knuckles klettert durch die detailverliebt gestalteten Welten. Auf dem Weg: Verstecke, Bonusstages, neue Feinde, alte Freunde und jede Menge Extras, Anspielungen und tolle Ideen.