Demon Gaze II: Starrt auf die Dämonen am 17. November

Wie NIS America mitteilte, wird der Dungeon Crawler Demon Gaze II am 17. November für PlayStation 4 und für PlayStation Vita in Europa erscheinen. Die Version für Nordamerika erscheint am 14. November für die beiden Plattformen. Eine limitierte Edition wird von NIS America im eigenen Onlineshop für PlayStation 4 und PlayStation Vita vertrieben. Diese Fassung bietet neben dem jeweiligen Datenträger einen Soundtrack, ein Kunstbuch (bestehend aus 34 Seiten) und eine Sammelbox.

Magnastarhas zwingt die Bewohner von Asteriainto mit einem Zauber, ihm zu gehorchen. Die „Revolutionist Party“ versucht, ihn zu stürzen, und deine Aufgabe als Demon Gazer wird es sein, mit der Kraft der Dämonen die Bewohner zu retten und das Feuer der Revolution zu entfachen! Hauptmerkmale des Spiels Dämonen-Bündnis – Als Demon Gazer verwandelt ihr Feinde in Gefährten und verstärkt sie mithilfe des Trance Demon Mode oder fusioniert sie mit dem Demon’s Cross! Dungeon-Crawling für jede Person – Ob Neuling oder Dungeon-Veteran, mit Modi wie dem Autopilot könnt ihr euer Abenteuer euch anpassen! Entfacht eure Liebe auf dem Schlachtfeld – Verstärkt eure Dämonen, entwickelt Beziehungen mit euren engsten Verbündeten und erlebt Dating-Sequenzen!

Weitere Informationen zu Demon Gaze II erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite und in unserem Newsarchiv.

