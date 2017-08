Demo zu Senko no Ronde 2 in Japan erhältlich

Ab sofort ist eine Demo zu Senko no Ronde 2 für PlayStation 4 im japanischen PlayStation Store erhältlich. Die Demo umfasst 317 MB und enthält den Arcade- und Trainings-Modus, Offline-Schlachten und vier spielbare Charaktere: Lev LeFanu, Fabian the Fastman, Mia Mikli und Beak Chank Po.

Senko no Ronde 2 erscheint am 7. September für PlayStation 4 und PCs via Steam. In Japan wird der Titel als Download für etwa 38 Euro erhältlich sein. Es wird auch physische Versionen geben, die von Kadokawa Games vertrieben werden. Die Standard-Edition kostet hierbei umgerechnet 46 Euro und in limitierter Ausführung schlägt das Spiel mit circa 79 Euro zu Buche. Letztere enthält noch den Soundtrack, das Buch „Senko no Ronde 2 Materials Guide“ und eine DVD.

via Gematsu