Deluxe Edition für Life is Strange: Before the Storm

Für viele zählt Life is Strange zu den besten Episodentiteln für die aktuelle Konsolengeneration. Da ist es nicht verwunderlich, dass Square Enix einen weiteren Teil in Auftrag gegeben hat. Allerdings handelt es sich bei Life is Strange: Before the Storm nicht um einen Nachfolger, sondern um ein Prequel, welches zudem nicht von Dontnod Entertainment, sondern von Deck Nine Games entwickelt wird. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Chloe und erlebt die Geschehnisse, bevor Max nach Arcadia Bay zurückkehrt.

In der speziellen vierten Episode namens Farewell wird man allerdings nochmals die Gelegenheit bekommen die junge Max zu spielen. Allerdings gibt es keine genauen Details zum Inhalt der Episode. Farewell werdet ihr in der Deluxe Edition finden, welche Square Enix vor Kurzem ankündigte. Darüber hinaus enthält diese Edition einen Mixtape-Modus, in dem ihr eure eigene Playlist mit bekannten Soundtracks aus dem Spiel zusammenstellen könnt. Für Chloe gibt es ebenfalls drei neue Outfits.

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs am 31. August.

