Death end re;Quest: Entoma, Bugoo und Martyrs

Die neuen Informationen zu Death end re;Quest, die von Compile Heart stammen, erzählen mehr über die käferartigen Kreaturen, die „Entoma“ heißen. Freundliche Wesen dieser Art, die von den Hauptfiguren kontrolliert werden, tragen die Bezeichnung „Bugoo“, während ihre bösartigen Formen „Martyrs“ genannt werden.

„Entoma“ sind Käfer und haben die Welt des MMORPGs „World’s Odyssey“ befallen und sind die materielle Form von Bugs. Die Kreaturen saugen Charaktere oder Monster aus, dabei fressen sie sich durch ihren Körper und Verstand. Die Einwohner der Spielwelt fürchten diese Wesen und gaben ihnen den Namen „Entoma“.

Shina und ihre Kameraden verfügen über eine besondere Fähigkeit, mit der sie „Entoma“ kontrollieren können. Dabei verwandeln sich die Kreaturen in kleine Feen und heißen in dieser Form „Bugoo“. „Martyrs waren früher gewöhnliche Monster, doch durch den Befall von „Entoma“ wurden sie in abnormale Wesen verwandelt und haben nicht mehr viel mit den Varianten gemeinsam, die für das MMORPG gestaltet wurden.

Derzeit befindet sich das Videospiel für PlayStation 4 in Entwicklung.

