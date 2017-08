Japan-Termin für Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki

Laut der Weekly Famitsu wird die Visual Novel Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki in Japan am 21. Dezember für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

Die Ruinen der Gelassenheit der Menschen sind nur noch ein Glühen. Zweitausend Jahre des Wohlstandes sind vorbei, das Reich durch dekadente Eindringlinge erobert. Was für die Bewohner einst selbstverständlich war, zerbröckelt um sie herum, dennoch geben die Bürger die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht auf. Auch wenn die Gezeiten der Geschichte über sie hinwegfegen.

Akari Miyaguni ist die letzte Erbin des kaiserlichen Throns, die nach Macht strebt. Für sie ist es absolute Pflicht, ihre geschworenen Feinde zu vernichten und die Kontrolle über das Reich wiederzuerlangen. Sojin Tokita ist auf der Suche nach einem Lord und führt ein kriegerisches Schwert. Das Schicksal sorgt dafür, dass die beiden sich treffen. Doch hält die Zukunft einen Triumph für sie bereit oder bloß Verzweiflung?

via Gematsu