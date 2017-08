Das war… Kalenderwoche 32/2017

Neben einer interessanten Aussage von Sony beschäftigte uns ebenfalls intensiv Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs, denn zu dem Titel wurde eine schicke Sammler-Edition angekündigt. Neben diesen beiden Meldungen haben wir außerdem den gewohnten Videorückblick für euch und ein neues Review haben wir ebenfalls für euch geschrieben. Ganz am Schluss dieses Artikels findet ihr noch zwei Gewinnspiele, bei welchen ihr noch wenige Minuten mitmachen könnt. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wenn Sony davon spricht, möglicherweise wieder hauseigene JRPGs zu entwickeln, dann werden wir natürlich hellhörig! Allzu konkret wurde man dabei während einer Fragerunde aber leider nicht, immerhin gab man aber zu bedenken, dass sich Titel wie Persona 5 auch international gut verkaufen würden, weshalb man entsprechende Pläne besprechen würde. Ob sich das tatsächlich konkretisieren wird oder ob man hier bloß einem Fan eine freundliche Antwort geben wollte, das bleibt abzuwarten. Spannend wäre es aber auf jeden Fall zu sehen, was Sony hier leisten könnte.

Wer sich gerne Sammlereditionen ins Regal stellt, der muss bekanntlich immer gut informiert sein. So setzte bei manchem auch eine gewisse Hektik ein, als zu Beginn der Woche mehrere Editionen zu Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs (PS4, PC) angekündigt wurden. Dabei stechen vor allem die King’s und die Prince’s Edition hervor, welche über zahlreiche Boni verfügen, auf welche mancher Sammler nicht unbedingt verzichten will. Die Vorbestellungen bei Amazon gingen kurz darauf los und es dauerte nicht allzu lange, bis bei diesem Händler die Vorräte der King’s Edition zur Neige gingen. Wir hoffen, wir konnten euch rechtzeitig informieren, damit ihr euch eindecken konntet!

Damit beginnen wir bereits mit dem heutigen Videorückblick. In der nächsten Woche erscheint Sonic Mania (PS4, Switch, Xbox One, PC), aus diesem Anlass veröffentlichte man den Eröffnungsfilm zum Spiel. Wer sich noch etwas Gameplay ansehen will, kann des Weiteren noch einen Blick auf den Competition Mode werfen. Ebenfalls ab nächster Woche ist erstmals Moero Chronicle (PC) offiziell hierzulande erhältlich, auch hier gibt es das Opening zu sehen. Bereits seit wenigen Tagen käuflich zu erwerben ist die Mega Man Legacy Collection 2 (PS4, Xbox One, PC), aus diesem Grund gibt es bereits den Launchtrailer zum Spiel. Ende des Monats erscheint auch das ungewöhnliche Strategie-Crossover-Spiel Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch), weswegen man uns aktuell in einem Video Mario vorstellt, welcher hier nun etwas anders kämpft. Ein Teil der Charaktere aus Danganronpa V3: Killing Harmony (PS4, PC, Vita) wurde uns in zwei Videos (Link 1, Link 2) nähergebracht und auch aus Etrian Odyssey V: Beyond the Myth (3DS) wurde die nächste Charakterklasse präsentiert.

Einiges Videomaterial erreicht hat uns in den letzten Tagen zu Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (PS4, Switch, PC, Vita), so gibt es neben einem englischen Charaktertrailer auch ein Video zu den Badeanzügen und die ersten 30 Minuten aus der japanischen Version wurden ebenfalls bereits angespielt. Der nächste Kämpfer wurde für Dissidia Final Fantasy Arcade / NT (PS4, Arcade) enthüllt und zu Dragon Quest X (PS4, Switch, Wii U, PC) wurde für Japan die bereits vierte Erweiterung angekündigt, hierzulande ist der Onlinetitel leider nie erschienen. Mit der Vorstellung der Heldin aus Blue Reflection (PS4, PC, Vita) startet man die englische Präsentation des Personals, weitere Charaktere im Mittelpunkt standen auch zu Fire Emblem Warriors (Switch, 3DS) (Link) und White Day: A Labyrinth Named School (PS4, PC) (Link). Jeweils längere Gameplayvideos anschauen könnt ihr euch heute zu Dynasty Warriors 9 (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Assassin’s Creed Origins (PS4, Xbox One, PC) (Link).

Über zahlreiche Gameplaymechaniken informieren könnt ihr euch in einem ausführlichen Trailer zu Genkai Tokki: Castle Panzers (PS4). Einen Trailer und Gameplaymaterial gibt es aktuell zu Terra Battle 2 (PC, Mobil), während auch City Shrouded in Shadow (PS4) im Rahmen eines Livestreams angespielt wurde. Zum Jubiläumstitel Itadaki Street Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary (PS4, Vita) wurde mit einem neuen Trailer der Japan-Termin genannt und auch einige Charaktere (Link 1, Link 2) wurden aus dem Spiel präsentiert. Die Erweiterung zu Horizon Zero Dawn (PS4) wird am 7. November erscheinen, zu Life is Strange: Before the Storm (PS4, Xbox One, PC) könnt ihr euch vorab schon über den Soundtrack informieren und auch die neuen PS4- und Xbox-One-Umsetzungen von Dragon’s Dogma: Dark Arisen wurden datiert. Über die stattliche Anzahl von 200 Millionen Downloads darf sich aktuell Dragon Ball Z Dokkan Battle (Mobil) freuen, während Gal Gun VR (PC) ab sofort auf Steam erhältlich ist und zu Song of Memories (PS4, Switch, PC, Vita) wurden drei VR-Videos veröffentlicht. Allerdings ist derzeit noch offen, ob eine VR-Umsetzung tatsächlich geplant ist.

Aus dem Titel Hidden Dragon: Legend (PS4) könnt ihr euch eine Zusammenstellung diverser Waffen anschauen und mit Beyond-Human (PS4, PC, Vita) ist wieder einmal ein interessanter Titel bei Kickstarter auf eure Unterstützung angewiesen. Für Japan wurden DLCs zu Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4) (Link) und Gundam Versus (PS4) (Link) vorgestellt und aus dem Bonusalbum zu Etrian Mystery Dungeon 2 (3DS) wurde eine Hörprobe veröffentlicht. Die beiden Arcade-Klassiker Gunbarich und Strikers 1945 sind ab sofort im eShop für Nintendo Switch erhältlich und die ersten beiden Folgen der animierten Serie The King of Fighters: Destiny sind auf YouTube veröffentlicht worden. Einige spannende Anime-Highlights wurden auch von Netflix angekündigt, einen Überblick haben wir hier für euch zusammengestellt. Das letzte Video für heute ist nochmals speziell interessant, denn Isamu Kamikokuryo zeichnet darin live einige der Charaktere aus Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4) und gibt damit ein Müsterchen seines Talents ab.

Damit kommen wir zum aktuellen Review von JPGames! Dabei haben wir allen Mut zusammengenommen und uns den kniffligen Aufgaben von Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging (3DS) (zum Testbericht) gestellt. Bei dieser Lern- und Übungssoftware wird eure Konzentration nämlich in knallharten Trainings getestet, daneben lockern weitere Minispiele das Ganze auf. Der Schwierigkeitsgrad passt sich dabei eurem Niveau an, damit jeder und jede davon profitieren kann.

Nur noch wenige Minuten laufen heute Abend bei uns zwei Gewinnspiele! Dabei geht es einerseits um den Film Ghost in the Shell (DVD) inklusive dem Manga Stand Alone Complex Band 1 von Egmont Manga (zum Gewinnspiel), andererseits um einen Downloadcode für die neue PC-Portierung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel bei GOG.com (zum Gewinnspiel)! Beeilt euch, um eure Chancen auf einen oder beide Gewinne zu wahren, wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!