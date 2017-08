Das Video „Complete Guide“ zu Everybody’s Golf

Sony Interactive Entertainment Japan Asia hat ein neues Video zu Everybody’s Golf veröffentlicht, welches den Untertitel „Complete Guide“ trägt und euch durch die Spielmechanik führt. Innerhalb von neun Minuten erläutert die Aufnahme die verschiedenen Funktionen und Modi aus dem Spiel. Entweder golft ihr alleine oder spielt gemeinsam in einer Gruppe.

Everybody’s Golf bietet euch nicht nur die bewährte Abschlagmechanik mit drei Tastendrücken, die Fans so sehr lieben. Die Reihe kehrt auch mit einigen Neuerungen zurück, darunter erweiterte Charakteranpassung, ausgefeilte Online-Modi und andere spaßige Aktivitäten wie Angeln, Buggy-Rennen und Schatzsuchen in der offenen Welt. Ihr könnt das Spiel also genau so genießen, wie ihr es möchtet.