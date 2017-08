Das System Ether Induction aus Tokyo Clanpool im Video

Compile Heart hat ein neues Video zu Tokyo Clanpool veröffentlicht, das euch das System „Ether Induction“ anschaulich demonstriert. In diesem Modus berührt ihr die Damen an ihren empfindlichen Körperstellen, um sie mit „Ether“ aufzuwerten. Habt ihr eine solche Stelle an ihrem Körper gefunden, steht euch „Ether“ in Form von fünf verschiedenen Attributen zur Verfügung.

Je nach Auswahl zeigen die Heldinnen eine andere Reaktion und die Kraft ihres Stigmas wird sich verändern. Dieser Vorgang wird nicht von einem Zeitlimit begrenzt. In Japan soll Tokyo Clanpool am 5. Oktober für PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu