Das Nightlife-System aus Genkai Tokki: Castle Panzers

By

Compile Heart hat die offizielle Webseite zu Genkai Tokki: Castle Panzers mit einer Beschreibung des Nightlife-Systems versehen. Dieses System setzt sich aus Events zusammen, die sich auf der Weltkarte beliebig abspielen und lässt euch ein Gespräch mit einer Heldin oder einem Monster-Mädchen führen. Entscheidet ihr euch für eine Heldin, wird die Funktion „Holy Plays“ verfügbar, bei den Monster-Mädchen wird „Sweet Magical Scratches“ aktiviert.

„Holy Plays“ lässt euch die Heldinnen an ihren Brüsten oder an ihrem Gesäß berühren. Dadurch steigert ihr die verschiedenen Variationen der „H Shells“. Während den Berührungen erhöht sich eine Leiste, wenn sich die Heldin stimuliert fühlt. Gelingt es euch, den Inhalt der Leiste zu füllen, erhaltet ihr den Bonus für die Dame. Sofern ihr vorher mit den Berührungen aufhört, stoppt die Steigerung der Leiste.

„Sweet Magical Scratch“ ist die bekannte Rubbelfunktion aus den vorherigen Spielen der Serie. Im Gegensatz zu den Heldinnen berührt ihr die Monster-Mädchen an sämtlichen Körperstellen. Der Vorgang kann bis zu dreimal ausgeführt werden, bei den Heldinnen liegt die Grenze bei fünf Aktionen. Ihr verwendet verschiedene Techniken wie eine Berührung oder ihr kneift, stupst, beziehungsweise reibt sie. An ihrer Stimme erkennt ihr, ob das Mädchen die derzeitige Behandlung schätzt. Habt ihr es ausreichend stimuliert, zeigt sich das Monster-Mädchen in seiner Unterwäsche und zieht sich für „Nude Flash“ komplett aus.

In Japan erscheint Genkai Tokki: Castle Panzers am 28. September für PlayStation 4.

via Gematsu