Das Eröffnungsvideo zu Sora to Umi no Aida

Im letzten Jahr gründete Sony mit ForwardWorks eine eigene Firma, die sich nur dem Mobilemarkt widmen sollte. Erster Sprössling des Entwicklers war eine Umsetzung von Everybody’s Golf für Mobilgeräte. Mit Sora to Umi no Aida (The Space Between the Sky and Sea) steht nun die nächste Veröffentlichung an, diesmal handelt es sich um eine neue IP. Sie entsteht unter Mitwirkung von Sakura-Wars-Macher Oji Hiroi und soll Anfang Oktober in Japan für iOS und Android erscheinen.

Die Geschichte spielt im Jahre 20XX. In den Ozeanen der Welt gibt es keine Fische mehr. Die Meere werden von Walen dominiert. Das Ministerium für Fisch übt sich deshalb in Experimenten, riesige Tanks im Weltall zu etablieren, in denen Fische gezüchtet werden können. Aus diesem Grund wurde die Onomichi Universe Fishery Union ins Leben gerufen, in der Weltall-Fischer trainiert werden sollen. Sora to Umi no Aida widmet sich der Geschichte von sechs dieser Kadetten.