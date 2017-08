Das Eröffnungsvideo zu Sonic Mania

Zuletzt konzentrierte sich Sega darauf, Gameplay zu Sonic Mania zu präsentieren. Wir haben den Competition Mode kennengelernt, ebenso wie die neuen Special Stages und den Time-Attack-Mode. Heute gibt es animierte Szenen zu sehen, nämlich das Eröffnungsvideo. Die Animationen stammen von Tyson Hesse, die Musik von Hyper Potions.

Sonic Mania wird von Christian Whitehead, Headcannon und PagodaWest Games in enger Zusammenarbeit mit Sega of America entwickelt und soll eine Hommage an den zeitlosen Look klassischer Sonic-Spiele sein. Sonic Mania will 60 Bilder pro Sekunde mit „pixelperfekter Spielmechanik“ vereinen. Als Sonic, Tails oder Knuckles geht es durch komplett neue Stages oder „behutsam erweiterte, klassische Zonen“.

Sonic Mania erscheint am 15. August 2017 für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Die PC-Version verschiebt sich auf den 29. August. Vorbesteller erhalten als Entschuldigung dafür Sonic the Hedgehog kostenlos.

via Gematsu