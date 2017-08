Danganronpa V3: Demo für Europa & Nordamerika

Ab sofort ist eine Demo zu Danganronpa V3: Killing Harmony für PlayStation 4 , PlayStation Vita und für PCs via Steam in Europa und Nordamerika verfügbar. Für den Zugriff über den deutschen PlayStation Store benötigt ihr PlayStation Plus.

In der Demo begegnet ihr den altbekannten Charakteren Makoto Naegi, Yasuhiro Hagakure und Hajime Hinata als Gäste und werdet die neuen „Panic Debate“- und „Brain Drive“-Elemente spielen können. Die Testversion ist von der Handlung her nicht mit der Vollversion verbunden, also besteht keine Gefahr, dass ihr euch bereits spoilert.

In Europa erscheint der Titel am 29. September für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion vorbestellen. Über Steam ist die Visual Novel weltweit bereits am 26. September verfügbar.

via Gematsu