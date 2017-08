Damascus Gear: Saikyo Exodus HD Edition für PS4 & PCs

Arc System Works hat Damascus Gear: Saikyo Exodus HD Edition für PlayStation 4 und für PCs angekündigt. Es handelt sich hierbei um eine HD-Fassung der PlayStation-Vita-Version mit erweitertem Inhalt. In Japan erscheint die Version für PlayStation 4 am 29. August, die Fassung für PCs soll via Steam in diesem Winter noch erfolgen.

Ihr kontrolliert einen Piloten, der einen Roboter steuert, den man „Gear“ nennt, und müsst innerhalb eines Monats 100 Millionen Eyn verdienen, um Schulden zu begleichen. Für die Kämpfe passt ihr die „Gears“ nach Belieben an, die aus acht verschiedenen Teilen bestehen. Während den Missionen stehlt ihr mächtige Ersatzteile von den Feinden, um euren eigenen Roboter zu stärken. Die Teile besitzen besondere Effekte, die ihr miteinander kombinieren könnt, um eine effektive Strategie für die Gefechte auszuarbeiten.

Habt ihr einen Kampf gewonnen, gewinnt ihr Geld und steigert euren Rang. Je höher der Rang ist, umso schwieriger werden die Missionen, aber dafür werdet ihr mit wertvollen Ersatzteilen belohnt. Zur HD-Auflösung gibt es einen neuen Gegenstand im Spiel zu finden, der sich „Rare Chip“ nennt. Dieser kann im Laden gegen wertvolle Teile getauscht werden. Erfüllt ihr bestimmte Bedingungen, wartet ein neues Endgame auf euch. Das Gleichgewicht im Spiel selbst wurde angepasst, wodurch der Titel nun leichter zu spielen ist.

Die ursprüngliche Version für PlayStation Vita wird durch das Update 1.02 aufgewertet, sodass die Spieler ebenfalls von den neuen Inhalten und der Anpassung der HD-Edition profitieren.

