Cyberdimension Neptunia: Europa-Login im Oktober

Wie der Publisher Idea Factory International bestätigte, wird Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online am 10. Oktober in Nordamerika und am 13. Oktober in Europa für PlayStation 4 erscheinen. In beiden Regionen wird das Videospiel physisch als Retail-Version sowie in digitaler Form vertrieben. Die Version für PCs via Steam, die zeitgleich mit der Konsolenfassung veröffentlicht werden sollte, wird erst Anfang 2018 erscheinen.

Für die Entwicklung des Action-Rollenspiels sind die Firmen Compile Heart und Tamsoft verantwortlich. In diesem Abenteuer gelangen die vier Göttinnen in eine Onlinewelt und kämpfen dort gegen die Bedrohung. Unterstützung erhalten sie von ihren jüngeren Schwestern. Ihr führt eine Gruppe, die aus vier Charakteren besteht, in Echtzeit durch die Spielwelt und kämpft euch in Hack-‘n’-Slash-Manier durch die Labyrinthe. Gegen stärkere Feinde nutzt ihr die besonderen Fähigkeiten, die „Awakening Skills“ genannt werden. Es ist möglich, das Aussehen der Figuren mit Accessoires anzupassen und mit anderen Spielern online zu kämpfen.

Vor langer Zeit, als nichts anderes als eine stille Leere existierte, erschufen die Göttinnen den Weltenbaum, Leanverde. Aus den Keimen des Baumes entstanden die mächtige Erde sowie die majestätischen Ozeane. Die Göttinnen selbst zogen sich in die Welt Alsgard zurück. Diese Worte stammen aus dem Prolog, der das MMO „4 Goddesses Online“ betrifft. Nun müssen die realen Göttinnen das Onlinespiel betreten, um zahlreiche Monster zu vernichten, die Erschaffer von Leanverde zu finden und den König der Dämonen zu besiegen. Die Aufgaben klingen einfach, wären da nicht die rivalisierenden Beta-Tester sowie die vielen Glitches im Spielsystem.

via Gematsu