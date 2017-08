Closed-Beta-Termin für Dissidia Final Fantasy NT

Wie Square Enix bereits vor einiger Zeit ankündigte, wird es eine Closed Beta zu Dissidia Final Fantasy NT geben. Hierzulande erfolgt die Anmeldung für die Beta-Phase über diese Website. Ausgewählte Spieler erhalten eine E-Mail mit allen Informationen zum Zugang. Die Beta selbst findet ab dem 26. August und bis zum 4. September 2017 statt.

Spieler des geschlossenen Beta-Tests können das teambasierte Kampfspiel ausprobieren und in die Rollen unvergesslicher Helden und Bösewichte aus der gesamten Final-Fantasy-Reihe schlüpfen. Hierbei treten sie in temporeichen und aufregenden 3-gegen-3-Kämpfen in bekannten Arenen an und rufen mächtige, epische Beschwörungen wie Ifrit, Shiva und Odin zu Hilfe.