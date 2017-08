Chaos;Child: Vorstellung der Gigalomaniac Edition

By

Rice Digital wird eine limitierte Version von Chaos;Child für PlayStation 4 und PlayStation Vita vertreiben, deren Preis 54,99 Euro beträgt. Zum Spiel für die jeweilige Plattform beliefert euch die Edition mit den folgenden Boni:

eine Sammelbox

ein Kunstbuch, bestehend aus 128 Seiten

einen ausgewählten Soundtrack

sechs exklusive Pins

Chaos;Child stammt von 5pb., Entwickler der Visual Novel Steins;Gate, und spielt im Distrikt Shibuya in Tokyo. Ein Erdbeben hat einige Jahre vor der Handlung beinahe die gesamte Gegend zerstört und einige Opfer gefordert – so auch die Eltern und die Freunde des Protagonisten und Schülers Takuru Miyashiro.

Als sich eine Reihe mysteriöser Morde in Shibuya ereignet, findet Takuru heraus, dass die Daten der Attentate mit denen einer Mordserie vor sechs Jahren übereinstimmen. Entschlossen diesen auf den Grund zu gehen, finden sich Takuru und seine Freunde in einem gefährlichen Mordmysterium wieder.

