Bubsy: The Woolies Strike Back erscheint Ende Oktober

Es gibt nun einen konkreten Releasetermin zu Bubsy: The Woolies Strike Back. Das Spiel soll am 31. Oktober auf PlayStation 4, Steam und bei GOG erscheinen. Für die Konsole erscheint außerdem eine limitierte physische Version auf Amazon, Best Buy und Gamestop. Die „Purrfect Edition“ enthält neben dem Spiel auch den Soundtrack, eine Business-Karte und eine Postkarte.

Bubsy ist eine aus den 90ern bekannte Jump-and-Run-Reihe, deren erstes Spiel 1993 für Super Nintendo, Sega Genesis und später auch für PCs veröffentlicht wurde. Seit dem Flop von Bubsy 3D für PlayStation im Jahr 1996 war es ruhig um die Spielreihe. Zwischenzeitlich lagen die Rechte des Franchise beim Publisher Tommo Inc., nachdem Accolade 1999 vom Konzern Infrogames aufgekauft wurde, welcher später in Atari umbenannt werden sollte.

via Gematsu