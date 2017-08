BlazBlue: Central Fiction: Jubei kämpft noch im August

Laut Arc System Works wird der unlängst angekündigte neue Kämpfer Jubei per DLC für 800 Yen in das Fighting-Game BlazBlue: Central Fiction eingefügt. Der Zusatz wird am 31. August in Japan für PlayStation 3 und PlayStation 4 erhältlich sein. An diesem Tag wird in Japan auch ein Patch verfügbar sein, der das Gleichgewicht im Kampfmodus anpasst.

Auch für die PC-Version sind diese beiden Downloads geplant, allerdings gibt es noch kein Datum für die Erscheinung. Jubei wird in jedem Modus spielbar sein und bekommt sechs zusätzliche Farben für sein Outfit. Er gehört zu den sechs Helden, welche die Menschen im Krieg „Great Dark War“, der vor 100 Jahren stattfand, beschützt hat. In der Geschichte nimmt er eine wichtige Position ein und ist mit den anderen Charakteren verbunden.

Aksys Games wird am 31. August den Charakter als kostenpflichtigen Zusatz für Nordamerika bereitstellen.

via Gematsu