Betatest für Naruto to Boruto: Shinobi Striker in Japan

Bandai Namco plant die Abhaltung eines Betatests für Naruto to Boruto: Shinobi Striker in Japan. Genau Details zu diesem Event nannte der Entwickler allerdings nicht. Ein Datum für den Test will die Firma zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Entwickelt wird Shinobi Striker von Soleil, einer Tochterfirma von Valhalla Game Studios. Das Spiel bietet einen neuen Grafikstil, eine „riesige Ninja-Welt“ sowie 4-vs-4-Onlinekämpfe. Naruto to Boruto: Shinobi Striker erscheint Anfang 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

via Gematsu