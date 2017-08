Bandai Namco und Dontnod arbeiten an Videospiel

Für Dontnod Entertainment war Life is Strange wohl ein Durchbruch. Zuvor entwickelte das Studio auch schon Spiele wie Remember Me, doch seit Life is Strange kann man sich vor Aufträgen kaum retten. Mit Focus Home Entertainment entwickelt man Vampyr, für Square Enix steht ein neues Life-is-Strange-Spiel ins Haus. Und nun tut man sich auch mit Bandai Namco zusammen.

Bandai Namco kündigte an, dass man mit Dontnod Entertainment an einer „new narrative adventure experience“ arbeitet. Das Spiel sei bereits seit 2016 in Entwicklung und spielt in einer fiktiven Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika (Artwork oben). Erforschungen und Ermittlungen sollen eine Rolle spielen. Mehr Details gibt es bislang nicht. Eine Veröffentlichung sei aber für 2018 geplant.

via Gematsu