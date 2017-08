Bald neue Details zu Atelier Liddy and Soeur

Vor ziemlich genau einem Monat enthüllte Gust den neuen Atelier-Titel namens Atelier Liddy and Soeur: Alchemists of the Mysterious Painting. Neue Details gab es seitdem nicht, doch das wird sich am 10. August ändern, wie Gust bekanntgab. Man wolle dann das Main-Visual zum Spiel veröffentlichen, eine Teaser-Website eröffnen und Details zum Spiel bekanntgeben. Vermutlich werden die Enthüllungen in der Famitsu oder der Dengeki PlayStation getätigt, sehr wahrscheinlich kommen wir schon zwei Tage eher in den Genuss der Infos, wenn Abonnenten ihre Magazine erhalten.

Erneut übernehmen Yuugen und NOCO das Charakterdesign, so auch das der beiden Protagonisten: Liddy und Soeur. Die Namen sind jedoch noch nicht offiziell romanisiert. Wie es weiter heißt, soll sich das Spiel von den letzten beiden Spielen – Atelier Sophie und Atelier Firis – spielerisch abgrenzen und markiert einen weiteren Ableger der „Mysterious“-Spiele in der Atelier-Reihe.

via Gematsu