Der Publisher Nighthawk Interactive wird in Nordamerika eine physische Version von Azure Striker Gunvolt: Striker Pack laut einer Produktseite auf Amazon.com vertreiben. Zuvor wurde der Titel nur digital für die Veröffentlichung im Westen bestätigt. In Japan wird neben der gewöhnlichen Fassung noch eine limitierte Version des Spiels angeboten. Der Titel, der aus den Spielen Azure Striker Gunvolt und Azure Striker Gunvolt 2 besteht, wird weltweit am 31. August im eShop erscheinen.

via Gematsu