Compile Heart hat ein ausführliches Video zu Genkai Tokki: Castle Panzers geteilt. Es stellt die bisher bekannten Charaktere vor und geht auf diverse Spielmechaniken ein wie auf das System „Style Change“ und die Verstärkung des Schlosses. Dazu werden Events gezeigt, die sich in der Nacht abspielen. Zum Schluss weist das Video darauf hin, dass es neben sechs Heldinnen 70 Monster-Mädchen sowie über 100 verschiedene Arten von Unterwäsche geben wird.

In Japan erscheint der Titel am 28. September in Japan für PlayStation 4.

via Gematsu